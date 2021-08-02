日本國內對盜版漫畫網站訪問量猛增至近5倍

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【共同社8月2日電】近日獲悉，關於日本國內對在網上未經允許發佈漫畫等的盜版網站的訪問數，6月瀏覽量前十的網站總計達到3.1631億次。這一數字是2020年1月（共計6398萬次）的約4.9倍。去年起被稱為“越南系”的盜版網站訪問量激增，採取應對措施成為當務之急。 對盜版網站的訪問量在2018年“漫畫村”關閉後一度回落。但據致力於打擊盜版的一般社團法人ABJ稱，去年1月至今年3月期間可“免費閱讀”的網站帶來的損失額至少達到3649億日元（約合人民幣215億元）。新冠防疫措施產生的宅家需求導致上網增加，可能也造成了損失擴大。 此次訪問量增加的是疑似運營者在越南的網站，漫畫村事件中擔任漫畫家方面代理人的律師中島博之介紹稱：“海外的運營者和服務器很多不適用日本的法律，打擊的難度上升。” 圍繞打擊盜版的措施，把明知為盜版還下載漫畫等行為視作違法的修改版《著作權法》今年1月實施。企業和團體等的法律宣傳活動也在積極展開。 ABJ的負責人就即便如此也無法防止受害擴大的原因指出，以漫畫村事件為契機，“雖然違法但存在可免費看漫畫的網站一事為更多人所知。”該負責人強調：“打擊盜版沒有特效藥，只能踏踏實實應對。”（完）