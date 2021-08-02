日本「第五波」疫情顯現 宣言效果受質疑

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【共同社8月2日電】

受新冠病毒感染者激增影響，日本政府追加埼玉、千葉、神奈川首都圈3縣和大阪府為緊急事態宣言對象並對東京都和沖繩縣延長宣言期限，2日迎來首個工作日。「第五波」疫情日趨明顯，人們被指出現防疫疲勞和奧運帶來的鬆懈。上班族質疑擴大宣言對象的做法「可能並無效果」。

2日早晨的JR東京站，從千葉市乘電車通勤的54歲公司員工表示：「或許很多人覺得正在辦奧運所以自己也可以外出。」靠近神奈川縣政府大樓的JR關內站內滿是戴著口罩的上班族，公司員工鹽澤哲（46歲）稱「和之前一樣車廂內擠滿了人」，對宣言的效果提出質疑。

另一方面，為參加考駕照集訓班而從東京站乘新幹線前往岩手縣的橫濱市男大學生（21歲）表示：「（宣言的）效果也不是完全沒有。打算再次提高警惕。」 在千葉市中央區的公園，休假帶3歲女兒來玩的公務員男性（38歲）預測：「接下來可能還是反復解除和再度發佈宣言吧。」

JR大阪站（大阪市北區）御堂筋口前有眾多上班族來往，律師山崎容敬（73歲）說：「感覺人流又回到新冠疫情前的水平了。」他表示外出的多為年輕人，猜測稱「可能是對疫情沒什麼警戒感」。

北海道、石川、京都、兵庫、福岡5個道府縣當天開始適用防止蔓延等重點措施。緊急事態宣言和重點措施的期限均到8月31日為止。 在福岡市的西鐵福岡站下車的福岡縣太宰府市公司員工松木興積（59歲）抱怨稱：「多次發佈緊急事態宣言和防止蔓延措施能起到效果嗎？...