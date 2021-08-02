側記：各地知事對菅義偉防疫聲音無力感到焦躁

Newsfrom Japan

【共同社8月2日電】在日本全國知事會1日召開的新冠對策會議上，以會長飯泉嘉門（德島縣知事）為首的多名知事都將現狀描述為“感染爆發”，表明了最高級別的危機感。在夏季返鄉季到來前，要求抑制人員流動的中央政府的聲音無力令知事們感到焦躁。還有不少知事將疫苗接種視為防疫王牌，呼籲政府加快供應。 ▽缺乏共鳴 “很遺憾如果首相菅義偉發出的訊息無法引起國民的共鳴，那麼知事會就應該發出強有力的聲音”（滋賀縣知事三日月大造語）；“緊急事態這一措辭分量很重，但並未得到國民的共鳴。”（佐賀縣知事山口祥義語） 知事們的批評是考慮到政府上月30日修改的基本應對方針。對於跨都道府縣的移動，方針提出“敦促（國民）極力避免”，與此前一樣僅要求主動避免。 知事紛紛表示“希望中央政府也能切實傳達不能跨縣移動的訊息，真的有可能引起嚴重後果”（岡山縣知事伊原木隆太語），知事會當天彙總的給國民的訊息中採用了更強措辭，要求“取消或推遲”夏季返鄉及旅行。 新冠應對特別措施法中規定，知事可以就新冠對策向首相傳達意見。為了讓菅義偉也能發出更強有力的訊息，有知事要求飯泉與菅義偉“直接交涉”。 ▽政府責任 平息疫情最大的對策是疫苗接種，在這一點上知事們與中央政府想法一致。不過，從7月起給地方政府的供應量有所減少，許多地區被迫停止或推遲接種預約。 愛媛縣知事中村時廣稱現狀是“縣內建立了每週可接種5萬～6萬人的體制，但實際送達的疫苗只有2....