以色列開始對60歲以上人群接種第3劑疫苗

Newsfrom Japan

【共同社耶路撒冷8月2日電】以色列1日正式開始對60歲以上人群接種第3劑新冠疫苗。這是由於傳染性強的變異毒株“德爾塔毒株”蔓延勢頭不減而採取的對策。關於第3劑疫苗接種的必要性，專家間也意見不一，以色列這一新舉措或對各國的措施產生影響。 據衛生部官員稱，在完成2劑接種的市民中感染也在擴大。關於開始第3劑接種的理由，該官員表示“疫苗的效果在降低”。當地媒體的輿論調查顯示，60歲以上的市民中有72%回答稱將接種第3劑。 總理貝內特1日再次呼籲市民接種疫苗。據衛生部透露，當天國內各地有約3.8萬人接種了第3劑。 在以全球罕見速度推進疫苗接種的以色列，截至7月底相當於人口約57%的537萬人完成了2劑接種，60歲以上的接種率約達90%。但最近單日新增病例持續超過2000人，重症患者也在增加。 世界衛生組織（WHO）對第3劑疫苗接種的必要性持懷疑態度。由於擔心國際性疫苗供應的差距，呼籲發達國家在疫苗採購上避免本國優先主義。（完）