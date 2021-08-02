話題：奧運開幕式“露臉”運動員均表現不佳

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【共同社8月2日電】東京奧運會上日本代表團奪金的捷報頻傳，不過表現備受期待、在開幕式上肩負代表日本“露臉”這一重任的運動員卻都表現不佳。受託比賽以外任務的選手們或因重壓沒能發揮出最大實力，奧運賽場上角逐的艱難再度凸顯。 承擔點燃聖火台重任的網球女將大坂直美在單打第三輪比賽中告負出局。她落淚稱：“期待很大，不知道如何應對重壓。” 作為亞洲地區代表與難民代表團運動員們共同手持五環旗的羽毛球男將桃田賢斗在單打第一輪比賽中就慘遭淘汰，他稱“沒能帶著自信打比賽”。被寄望奪金的大坂和桃田第一次參加奧運會，未能躲過“奧運魔咒”。 在運動員宣誓環節亮相的兩名運動員也沒能在主要的個人項目中賽出水平。擔任代表團隊長的田徑男子100米選手山縣亮太止步預賽，跑出的成績比自己創造的日本紀錄慢了0.20秒。擔任副隊長的乒乓球女將石川佳純在單打四分之一決賽時爆冷負於新加坡選手，第三次參加奧運會仍然無緣個人獎牌。 也有運動員入場時擔任旗手的男籃選手八村壘孤軍奮鬥的比賽，但日本隊小組賽3戰全部告負。 往屆奧運會上也有前半段賽程參賽的選手以協調困難等為由拒絕擔負旗手等重任的例子。在東道主的重要舞台上，大坂、桃田、石川等人可謂接受了重任，但沒能成為比賽中的主角。（完）