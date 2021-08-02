詳訊：波蘭庇護白俄羅斯運動員 已發放簽證

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【共同社8月2日電】東京奧運會田徑女子項目的白俄羅斯運動員克里斯蒂娜･齊馬努斯卡婭（24歲）因批評教練被該國代表團方面試圖強行送回國內。她拒絕回國，1日晚間在羽田機場受到日本警方和東京奧組委等保護。齊馬努斯卡婭意欲流亡，據在日本的白俄羅斯籍支援人士透露，她2日進入了東京的波蘭駐日大使館。波蘭外交部高官透露，已出於人道主義向齊馬努斯卡婭發放了簽證。 此前，國際奧委會（IOC）新聞發言人亞當斯2日在記者會上稱1日晚間和2日早晨與齊馬努斯卡婭談話，“支持她的決定”。奧組委發言人高谷正哲介紹稱：“其本人在羽田機場尋求保護，因此機場的奧組委職員提供了支持。”高谷強調“目前處於安全的情況中”。 齊馬努斯卡婭原定參加2日的田徑女子200米比賽，批評教練單方面決定讓沒有比賽經驗的她參加女子4×400米接力項目。此後她公開視頻稱被試圖違背其意願送回國，向IOC尋求介入此事。她還自訴如果回國可能坐牢。 在白俄羅斯，持續獨攬大權的總統盧卡申科鎮壓民主化運動，受到歐美的指責。該國奧委會主席是盧卡申科的長子維克多。IOC去年12月圍繞對運動員的政治干預，作出把該國奧委會從IOC活動中剔除的處分決定。（完）