緊急宣言6都府縣居家療養者驟增至3萬人

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【共同社8月2日電】2日獲悉，在日本政府發佈緊急事態宣言的6個都府縣，感染新冠病毒的居家療養者達到約3萬人。截至上月21日的該人數為約9000人，僅10余天就驟增至3倍。其背景是傳染性較強的來自印度的德爾塔毒株造成“第五波”疫情，無法遏制蔓延。居家療養者可能會進一步增加，醫療提供體制吃緊也令人擔憂。 此次彙總了緊急宣言下的埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、沖繩6個都府縣公佈的截至本月1日的居家療養者人數（神奈川截至7月31日）。6個都府縣總計30275人。其中東京為11018人、神奈川6519人、埼玉4824人、大阪3490人、千葉3273人、沖繩1151人。 從厚生勞動省彙總的截至7月21日的情況來看，逾千人的為東京（4068人）、神奈川（2241人）、埼玉（1104人）3個都縣，6個都府縣總計9287人。一週後的28日為16298人，增至近兩倍。 關於居家療養，東京都7月17日發佈消息稱，一名60多歲男性在家中療養時失去意識被送醫，但不幸死亡。雖然他患有糖尿病，但症狀較輕決定居家療養。冬季“第三波”疫情時，神奈川縣一名50多歲男性突然病情惡化死亡。“第四波”時，大阪府的醫療提供體制急劇吃緊，陷入無法提供妥善治療的“醫療崩潰”狀態，居家療養期間或等待協調住院期間症狀惡化而死亡的事例接連發生。（完）