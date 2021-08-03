日本學者研發用唾液迅速準確檢測大腸癌技術

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【共同社8月3日電】日本慶應大學尖端生命科學研究所（山形縣鶴岡市）教授曾我朋義等日前宣佈，關於用唾液檢測大腸癌，成功研發了一次檢測多人樣本的技術。該技術的準確率也較高，檢測所需時間大幅減少，被期待實現輕鬆診斷癌症。成果公佈在國際分析化學雜誌的網絡版上。 大腸癌等患者的唾液和尿液與普通人相比，會檢出高濃度的多胺。鶴岡市創新企業“SalivaTech”開發了專用檢測試劑盒等，利用唾液中多胺濃度來檢測是否罹患癌症及患病風險的方法近年來得到了推進。 過去每份樣本檢測需要10分鐘以上，但新技術可匯集40份樣本用40分鐘完成檢測。相當於每份樣本檢測只需1分鐘。此外，對大腸癌患者和健康人群採集的多胺進行調查後發現，區分兩者的準確率達到8成以上。據悉，與普通便隱血檢測相比，不花工夫且準確率較高。 此外，已知曉胰腺癌、乳腺癌、口腔癌也有唾液中多胺濃度上升的現象，或許也能應用於這些癌症的檢測。 今後將把該技術導入SalivaTech，力爭投入實用並大幅削減成本。曾我期待稱：“如果檢測能便宜，也將有助於早期發現癌症。”（完）