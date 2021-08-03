厚勞省首次公佈3名違反隔離要求的日本人姓名

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【共同社8月3日電】圍繞新冠疫情邊境口岸防疫措施，日本厚生勞動省2日在官網上公佈了從變異病毒流行國家和地區入境、在承諾居家等隔離的14天內行蹤不明的3名日本人姓名。厚勞省此前稱如果持續不遵守承諾，可能會公佈姓名。此次是首次公佈。 據厚勞省透露，公佈姓名的3人是從韓國抵達關西機場的熊本縣一名20多歲人員和抵達成田機場的埼玉縣一名20多歲人員、從美國夏威夷州抵達東京羽田機場的東京都一名30多歲人員。姓名以羅馬字顯示，未公佈性別。 3人均於7月21日入境，入境時病毒檢測呈陰性。3人承諾隔離至本月4日。關於此次公佈，厚勞省表示已多次就理由等聯絡當事人，但截至2日未收到答復。 厚勞省在機場和港口對入境人員實施新冠病毒檢測。確認入境人員為陰性後，要求其簽署承諾書，同意在家或賓館等處實施14天隔離進行健康觀察。政府通過定位APP等每天確認行蹤，若發現違反承諾，除公佈姓名外，還可能取消在留資格，以此要求恪守承諾。 據厚勞省透露，圍繞隔離一事，今年4月通過健康確認郵件、定位APP等方式均無法確認行蹤的情況達到一天數百人，實效性受到質疑。另一方面關於公佈姓名，也有人質疑稱“該機制具有脅迫性”。 ×× ×× 【共同社8月3日電】日本官房長官加藤勝信3日在記者會上，就厚勞省首次公佈行蹤不明的日本人姓名一事表示：“期待有助於控制個人行動。” 當被問及以羅馬字顯示姓名且不公佈性別的做法是否會達到充分的遏制效果...