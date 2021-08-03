話題：無人機和人臉識別等尖端技術奧運放異彩

Newsfrom Japan

【共同社8月3日電】尖端技術助力東京奧運會和殘奧會的賽事運營。各贊助商或是肩負眾多小型無人機燈光在夜空拼出地球的開幕式表演，或是負責提供旨在防止擅入場館的人臉識別系統。儘管也存在新冠疫情下高調宣傳變難的一面，但各公司彰顯了存在感。 美國半導體巨頭英特爾在開幕式上利用小型無人機，打造了精彩場面。通過電腦操控的1824架現身會場上空，拼出奧運會徽等圖案。每架無人機重約300克，搭載了LED燈。 英特爾在2018年平昌冬奧會上也使用1218架呈現了同樣表演，但此次“飛行的穩定性和亮度等得到了改善”（英特爾日本公司負責人語）。 NEC負責用於運動員和工作人員等賽事相關人員進入場館時確認身份的人臉識別系統。向各場館入口處的裝置刷ID卡，並且攝像頭拍到的臉部畫面與事先錄入照片一致的話，則可入場。據稱精確度是世界最高水平。 據NEC稱，奧運會和殘奧會的賽事相關人士進場活用人臉識別尚屬首次。NEC期待稱“被用於大型賽事使得系統為人所知的話，有助於把利用推廣到旅遊地的無現金結算和機場的登機手續等多種領域”（公關負責人語）。 松下向國立競技場提供了大型屏幕和音響設備等。開幕式上負責映射出鮮豔紅色線條的光雕投影環節。（完）