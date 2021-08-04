公明黨要求撤回新冠住院限制 在野黨譴責「人禍」

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【共同社8月4日電】

日本公明黨代理政調會長高木美智代4日在眾院厚生勞動委員會會議上，批評規定新冠患者住院原則上僅限重症患者的政府方針，提出「希望包括撤回在內重新探討」。立憲民主黨副党首長妻昭譴責政府方針「是人禍」。厚勞相田村憲久稱是為了確保重症患者的住院病床，謀求理解。

厚勞省3日向各都道府縣等正式通知住院限制方針，要求結合地方的疫情探討是否適用。厚勞省未給出重症化風險的判斷標準。

依據新方針，出現肺炎等症狀的中等症狀患者也可居家療養。田村在委員會上表示，為提高居家療養的安全性，將擴充上門護理。診療報酬將加算。

委員會作為閉會期間審查召開了會議。由於新冠病例激增，政府2日敲定方針，內容是在疫情急速蔓延地區把住院物件限定為重症患者及重症化風險高的人群，除此之外基本採用居家療養方式。老年人及部分中等症狀患者可能因此無法住院，引發地方政府及醫療相關人士的擔憂。（完）