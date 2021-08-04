日本知事會要求政府明示居家療養標準

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【共同社8月4日電】日本厚生勞動相田村憲久3日與全國知事會會長、德島縣知事飯泉嘉門等人舉行在線會談，介紹了嚴格規定新冠患者住院條件的政府方針並尋求理解。在病床吃緊地區，今後除老年人外，有呼吸困難或肺炎症狀的患者也可能居家療養，病情急劇惡化時的應對成為焦點。飯泉要求明確出示“中等症狀”中不再屬於住院對象的患者標準。“中等症狀”此前均為住院對象。 國內3日的新增感染人數達到12017人，為迄今第二多。重症化風險很難判斷，大阪府知事吉村洋文以“保健所無法全部應對”為由呼籲應構建私人診所醫生為主的上門診療機制等，地方政府紛紛出現動搖。立憲民主黨國會對策委員長安住淳也批評稱：“這就好像是棄患者於不顧。” 首相菅義偉當天與日本醫師會等醫療相關團體會面，要求稱“希望地區的診療所通過出診和在線診療等掌握情況，提供妥善的醫療”。他表明：“決心無論如何保護國民的生命和健康。為了克服困難局面，願與諸位醫療相關人士一致合作加以應對。” 日本政府的新方針於2日敲定。在疫情急速蔓延地區，把住院對象限定為重症患者及重症化風險高的人群，除此之外基本採用居家療養方式。 關於重症化風險高的人群，菅義偉在3日的會面中解釋稱是“中等症狀中需要吸氧者和患有糖尿病等疾病的人”。他可能考慮的是陷入無法從肺部獲得充分氧氣的呼吸功能不全情況的“中等症狀Ⅱ”，關於沒有呼吸功能不全問題被視為相對輕度的“中等症狀Ⅰ”，今後可能無法住院。...