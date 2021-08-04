話題：日本首次嘗試驗血測定認知症預防效果

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【共同社8月4日電】通過血液檢查掌握認知障礙症的風險並測定運動等方法的預防效果的實證試驗在神奈川縣逗子市進行。筑波大學孵化的創新企業“MCBI”（茨城縣筑波市）、茨城縣和筑波市政府、醫師會合作，以約50名65歲以上人群為對象實施。該公司稱這在全國尚屬首次嘗試。 據該公司透露，有預測指出全國阿爾茨海默症等認知障礙症患者到2025年將增至約700萬人。據稱作為預備隊的輕度認知障礙（MCI）也被指達到同樣的人數，若對“說不出人名”、“想不起昨天晚飯”等狀態放任不管的話，半數MCI患者或將在5年後發展為認知障礙症。 另一方面，若早期發現也可能恢復，但日常生活中難以發現，在自身未察覺症狀的情況下病情惡化的事例也不在少數。 實證試驗中，最初會採集1小勺左右的微量血液，判定認知功能是否下降。之後分為3組，各自用1個半月時間開展運動、朗讀、音樂活動，再度驗血並與最初的結果進行比較。 逗子市與近鄰市有約160人應徵，通過抽籤決定了參加者。運動組的勝野加代子（81歲，家住逗子市）表示：“想不起漢字、忘事的情況也越來越多。因為是在家裡能做的運動，如果有效的話將繼續下去。” MCBI的負責人稱：“希望幫助推進高質量的預防認知障礙症項目以及確認每個人所適應的活動。”（完）