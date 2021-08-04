日本總人口減少48萬 外國人7年來首降

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【共同社8月4日電】日本總務省4日發佈的基於居民基本登記冊的人口動態調查結果顯示，截至今年1月1日，包括外國人在內的日本總人口為126,654,244人，較上年減少483,789人（0.38%）。包括外國人在內的統計自2013年以來，一年間的減少數和減少率均創歷史新高。不僅是日本人減少，新冠疫情導致入境者大減，外籍居民7年來首次下降也成為主要原因。 從都道府縣來看，有42個道府縣人口減少，東京圈（埼玉、千葉、東京、神奈川）和沖繩5個都縣有所增加。人口向東京都集中的速度放緩，而臨近3縣增加，從中可見因疫情避免“過密”而遷往近郊的“新冠移居”影響。 總人口中，日本人減少428,617人（0.34%），為123,842,701人。少子老齡化加劇導致死亡人數超過出生人數，已連續12年減少。外國人截至上年連續6年增加，但此次減少55,172人（1.92%），為2,811,543人。受到因疫情強化入境限制的影響，來自國外的遷入者減半，變得低於遷往國外者。 人口減少的42個道府縣中，減少最多的為北海道的39,030人，其次為兵庫、新潟。減少率最高的為秋田的1.40%，其次為青森、岩手等。人口增加的5個都縣中，沖繩增加主因為出生人數超過死亡人數，其餘4個都縣增加主因為人口自其他地區流入。 東京圈、名古屋圈（岐阜、愛知、三重）、関西圈（京都、大阪、兵庫、奈良）三大城市圈人口下降0.12%，為66,3...