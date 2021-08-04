詳訊：日本4日新增感染者超1.4萬人創新高

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【共同社8月4日電】日本國內4日新確診的新冠病毒感染者達到14207人，創新高。以東京確診4166人為首，埼玉、千葉、京都、福岡等14都府縣均創新高。據推斷，源自印度的德爾塔毒株在關東地區的比例已達9成。 首相菅義偉4日向媒體表示有意擴大新冠防止蔓延等重點措施的適用地區。日本政府擬追加福島、茨城、栃木、群馬、靜岡、愛知、滋賀、熊本8縣，時間為本月8日至31日，將在5日專家等出席的基本應對方針小組會會議上徵詢意見。 政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂在4日的眾院厚生勞動委員會會議上就疫情迅速擴大表示：“奧運會對人們的意識（放鬆警惕）有所影響。”他就緊急事態宣言擴大至全國表態稱：“當然應該作為討論的對象”。 向厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織4日召開會議，彙總分析結果稱：“全國眾多地區新增感染者正在迅速增加，迄今未曾經歷過的疫情擴大正在持續。” 會上提交的國立感染症研究所的推算顯示，截至8月初，新增病例中感染德爾塔毒株的人所佔比例在關東地區達約90%，關西地區達約60%。 據分析，德爾塔毒株在日本以首都圈為中心蔓延，已進一步擴大至全國。經過對相關病例的調查，最早可追溯至5月中旬。 此外，日本政府4日還發佈消息稱，企業和大學的職場接種中至少接種過一次者截至1日達到約626.9萬人。（完）