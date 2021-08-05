焦點：奧運新項目新氣象 數字戰略吸引年輕人

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【共同社8月5日電】東京奧運會首次列入比賽項目的滑板、衝浪與自由式小輪車帶來新氣象。在自由豁達的氛圍與笑容中互贊勇猛表現的場景顛覆了傳統奧運競技的概念。當前隨著價值觀的多樣化，年輕人逐漸遠離奧運，國際奧委會（IOC）強烈意識到智能手機伴隨成長的“數字原生代”，通過推進的數字戰略迅速取得成效。 ▽新生的王牌 “（選手）既是朋友也是對手。我認為展現出了這項運動中的紐帶。新項目能使奧運會煥發新生。”自由式小輪車男子公園賽首位金牌得主洛根･馬丁（澳大利亞）體會到變化的跡象。 4日因日本選手包攬金銀牌而沸騰的滑板女子公園賽中，對手一旦完成重要動作，選手們都彷彿自己完成一般興奮，若失敗也是一同懊惱不已，這種自然的神情令人印象深刻。 IOC以“年輕人、城市型和男女平等”作為3個關鍵詞推進奧運改革。無需體育場和體育館且與日常生活緊密相連的“城市型運動”成為吸引已遠離奧運的年輕人的新生王牌。 契合IOC計劃的新項目也享受超乎想像的疊加效應。在衝浪男子比賽中獲得銀牌的五十嵐kanoa在社交網站（SNS）的粉絲數驟增，他難掩驚訝地表示“感受到奧運的力量果然強大，似乎每天都在增加。” ▽對收視率的貢獻 據IOC介紹，數據顯示滑板與衝浪比賽同社交媒體的關係明顯。3年後的下屆巴黎奧運會決定首次新增霹靂舞項目，將在市中心的協和廣場特設匯集城市型運動的賽場。IOC還將運用“推特”和視頻APP“TikTok”，力圖...