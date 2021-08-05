花絮：各國奧運獎牌得主獲獎勵 餐廳與牛五花八門

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【共同社8月5日電】餐館、牛、可乘坐13人的大型車——在東京奧運會上摘得獎牌為國爭光並一躍成為明星的運動健兒們獲得的獎勵在各國各有不同。加上企業等贈送的獎品，也反映了各國的國情。 在將羽毛球視作“國球”而廣受青睞的印度尼西亞，羽毛球女雙決賽中印尼的波莉和拉哈尤組合力克強敵中國組合奪金後，國內一片歡騰。 據路透社等報道，除印尼政府給每人獎勵50億盧比（約合人民幣225萬元）外，連鎖餐廳也給兩人各自贈送了門店。據悉，拉哈尤的家鄉蘇拉威西島當地政府還給她提供了房子和5頭牛。 獲得菲律賓首枚奧運金牌的舉重女子55公斤級選手迪亞茲奪冠後就不停收到企業贈送獎金和獎品，包括13座大型車和終身免費的汽油等不同尋常的獎品。 金牌得主獲得的獎金中，新加坡以100萬新元（同479萬元）在各國中最為搶眼，馬來西亞為100萬林吉特（同153萬元）。另一方面，英國和新西蘭等則並不發放獎金。 美國向金牌得主獎勵3.75萬美元。獎牌得主將享受大學學費及在最尖端醫療設施接受治療等援助的待遇。 在日本，日本奧委會（JOC）的獎金為金牌500萬日元（同29萬元）、銀牌200萬日元、銅牌100萬日元。除此之外，有的體育團體也會單獨發放獎金。（完）