名古屋市長摘口罩咬奧運金牌被網友批評

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【共同社8月5日電】東京奧運會日本壘球隊員、來自名古屋市的後藤希友（20歲）4日造訪名古屋市政府大樓，向市長河村隆之彙報取得了金牌。當時，後藤為河村掛上金牌後，河村摘下口罩咬了金牌。此舉在社交網站（SNS）上掀起波瀾。 脖子掛上金牌的河村拿起獎牌，一邊說“真沉啊”，一邊摘下口罩咬獎牌。此舉未徵得後藤的同意，實屬突然。 推特上，網友紛紛批評河村“在疫情擴大的形勢下，防疫意識薄弱”、“不知輕重”等。 有鑑於此，河村當晚發表評論稱“（咬金牌的行為）是最高熱情的展現。如果造成了困擾，那我表示抱歉”。 後藤在拜訪時回顧奧運稱：“非常高興。轉瞬即逝。”2024年巴黎奧運會上，壘球不再是比賽項目。後藤表示：“希望在2028年洛杉磯奧運會重返，我本人也將力爭參加。” ×× ×× 【共同社8月5日電】圍繞名古屋市長河村隆之咬了東京奧運會日本壘球隊員後藤希友的金牌一事，後藤所屬的豐田汽車近日發表評論，批評稱“這是不應有的行為，未感受到敬意，令人遺憾”。 豐田稱金牌“是運動員長年努力的結晶”。本屆奧運會在頒獎儀式環節也貫徹新冠防疫措施，咬金牌的行為從防疫觀點來看也不妥。 豐田向河村要求“懇切希望（展現）作為負責任領導人的行為”。（完）