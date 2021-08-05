詳訊：菅義偉稱防止蔓延重點措施對象追加8縣

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【共同社8月5日電】

日本首相菅義偉5日在政府的新冠病毒感染症對策總部會議上，就相當於緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」的適用地區，正式表示追加福島、茨城、栃木、群馬、靜岡、愛知、滋賀、熊本8縣。期間為8日至31日。對象將從目前的北海道、京都等5個道府縣擴大至13個道府縣。鑑於被指傳染力強的德爾塔變種擴大至地方，聚集性病例的發生地點也多種多樣，政府將加強對策。

8縣中的福島、茨城、栃木、靜岡、滋賀5縣是首次適用重點措施。經濟再生擔當相西村康稔在召開對策總部會議之前，向眾參兩院的議院運營委員會說明稱將擴大對象。

要求適用重點措施的廣島縣此次未被列為對象。正在適用重點措施的福岡縣則要求政府發佈緊急事態宣言。 在重點措施的適用地區，原則上要求餐飲店停止提供酒類。若知事判斷疫情趨於減弱，那麼以設置亞克力板等防疫措施為條件，允許提供酒類至晚上7點。

政府的基本應對方針寫明「給有意願的老年人接種2劑」疫苗的目標已基本實現。目前，埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、沖繩6個都府縣被發佈了緊急事態宣言。（完）