關注：貨輪燃油洩漏事故傷痕猶存 毛里求斯持續禁漁

Newsfrom Japan

【共同社內羅畢、東京8月6日電】日本貨輪在印度洋島國毛里求斯近海觸礁後大量燃油洩漏的事故到6日將滿一年。豐富多樣的自然正在逐漸恢復，但現場周邊海域漁業管制持續，船體拆解也進展遲緩。目前不清楚動植物將受到怎樣的影響，人們的擔憂也難以消解。事故的傷痕仍深深印刻在這座“樂園之島”上。 ▽致癌性 “完全無法預計何時重新開工，每天都很陰暗。”當地漁民吐露痛苦心情。 貨輪在該國東南近海觸礁，政府從事故後不久起禁止在該海域打漁。洩漏的千噸燃油已被回收，“大海看上去似乎恢復平靜”（漁民語）。但由於可能留有疑似致癌性物質，打漁至今未得到允許。 觸礁貨輪的一部分仍留在現場。船體斷為兩截，前半部分被沉入海中，而後半部分的拆解作業則進展遲緩。據船主長舖汽船（岡山縣）透露，後半部分的撤除作業因器材搬運的延遲和天氣不佳而中斷。預計9月重啟。 ▽賠償額 對生態系統的毀滅性傷害表面上似乎得以避免。據環保團體“毛里求斯野生生物基金”介紹，現場附近小島珍稀的蟋蟀一度不見蹤跡，但有少量得以再次確認。被疏散到動物園的爬蟲類在飼養環境下成功產卵。鳥類也逐漸從避難地重回原來的棲息地定居。 不過，燃油覆蓋的紅樹林被大量砍伐，海岸線的環境大大改變。該基金會的動物保護負責人指出“致癌性物質可能在鳥類等的體內積蓄”，強調長期影響的調查不可或缺。 毛里求斯政府以造成自然環境嚴重受損等為由，已要求長舖汽船方面支付清掃費用等。保險業相關人...