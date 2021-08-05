菅義偉稱是否實施住院限制由地方政府判斷

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【共同社8月5日電】圍繞新冠患者住院限制，日本政府5日更正了向地方政府出示的說明資料。其中寫明肺炎等中等症狀即使無需吸氧，若為高風險也能住院。首相菅義偉表示，是否實施住院限制由地方政府判斷。鑑於疫情“第五波”導致患者驟增，菅義偉2日提出非重症患者基本上居家療養的方針，旨在避免病床告急，但連執政黨也表示反對。僅僅3天就被迫更正說明。 東京都召開新冠監測會議，給出了維持中等症狀患者住院這一標準的方針。 圍繞住院限制，以重症前一階段的中等症狀居家療養者增加、看漏病情驟變的風險上升為由，知事和朝野政黨紛紛提出批評。執政黨要求撤回，但菅義偉予以拒絕。 具體更正的資料是3日面向地方政府的通知的附件。原來僅記載“住院以重症和重症化風險較高者為重點”。修改後寫明，住院對象除重症外，還包括中等症狀中需要吸氧的“中等症狀Ⅱ”、無需吸氧的“中等症狀Ⅰ”但有重症化風險的人。 “中等症狀Ⅰ”若重症化風險較低則不能住院。 菅義偉在5日的新冠感染症對策總部上稱：“不是全國統一，設有地方政府判斷的選項。”他還進一步表示“需要吸氧的人和有重症化風險的人當然要住院”，認為住院最終根據醫生的判斷。（完）