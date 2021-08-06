詳訊2：日本隊獲得奧運乒乓球女子團體銀牌

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【共同社8月6日電】日本選手心有不甘，擊拳互相鼓勵。面對站在世界乒壇巔峰的中國，日本在5日的東京奧運會乒乓球女子團體決賽中也苦嘗敗果。此次與2012年倫敦奧運會一樣以0比3的成績完敗。參賽的有當時獲團體銀牌的成員石川佳純（28歲），王牌選手伊藤美誠（20歲）以及平野美宇（21歲），這一陣容的力量也無法打破堅實壁壘。石川說“感受到中國隊的強大”，承認實力存在差距。 中國在這半個世紀以來引領乒壇。福原愛曾在中國學習，此後石川也赴華，但國際賽事上日本還是無法超越。石川帶著“拉近和中國間差距”的願望持續比賽。 年輕選手伊藤、平野的橫空出世讓“打敗中國”不再是異想天開。2014年3月，兩人在國際乒聯職業巡迴賽中獲得女雙冠軍，創下史上最年輕冠軍紀錄。同年12月在總決賽中奪冠，作為組合受到萬眾矚目。不過，也因這是中國運動員未參加的賽事，此後也穩紮穩打，持續鑽研技術。 石川、伊藤在團體比賽中獲銅牌的2016年里約熱內盧奧運會後，各自都精進了技術。平野當時只是作為候補選手在場，在里約見證欣喜瞬間的她曾說“不努力忍住的話，眼淚就要流下來”。她把這份不甘變成力量，在2017年世錦賽中摘得女單銅牌，而日本選手上次摘銅是在48年前。伊藤2018年、2019年拿下了全日本錦標賽的3個冠軍。在國際賽事中戰勝中國選手次數增多的伊藤曾說“想讓中國選手感到緊張”，甚至很期待對戰。 石川在“後浪推前浪”的乒壇第一線拼搏...