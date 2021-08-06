詳訊：東京新增新冠感染人數首超5000人

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【共同社8月6日電】東京都5日發佈消息稱，新確診的新冠病毒感染人數為5042人。該數字超過4日的4166人，連續兩天創歷史新高，並且首次超過5000人。首都圈中，神奈川縣新增1846人、埼玉縣1235人、千葉縣942人，均創歷史新高，爆發式擴大的趨勢持續。 東京都知事小池百合子在都政府接受媒體採訪時表示，人數激增是受傳染性較強的來自印度的德爾塔毒株影響，“雖然做了準備，但依然非常嚴峻，將再次鄭重提醒注意”。首相菅義偉在官邸強調稱：“正徹底採取對策，現在也在切實確保能讓人們獲得所需醫療的醫療體制。” 東京都最近7天日均新增感染人數已升至3646.9人，創歷史新高，是上週的164%。都政府負責人提醒：“處於迄今最嚴重的感染向市內蔓延狀態。希望人們能意識到感染風險就在身邊。” 從年齡層來看，新增感染者中20～29歲最多，達到1600人，之後依次為30～39歲1120人、40～49歲811人、50～59歲552人、10～19歲441人，未滿10歲229人。推進接種疫苗的65歲以上也有180人，佔3.6%。 與前一天相比，住院患者減少16人至3383人，其中重症患者增加20人至135人。居家療養者16913人，療養地待定的感染者首次超過1萬人，達到10543人。一名60多歲男性確認死亡。累計死亡人數為2302人，累計感染人數達236,138人。 隨著德爾塔毒株逐漸成為東京都內的主流，疫情急劇...