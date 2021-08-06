經產省探討引入碳定價 以援助企業行動為主

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【共同社8月6日電】日本經濟產業省5日召開專家會議，關於作為全球變暖對策探討引入給二氧化碳（CO2）排放量定價的“碳定價”（CP）制度，提出了以援助企業自主行動為核心的方針。經產省設想構建企業自願參加交易排放權的新市場等。經產省未深入探討政府擁有強制力促進行動的新制度提案，在歐洲等加強管制的情況下，能否成為實際有效的對策尚是未知數。 4日修正案獲通過的國家政策指針《能源基本計劃》草案中就碳定價寫入“將毫不猶豫地致力於有助經濟增長的行動”。然而產業界提出擔憂伴隨追加引入造成負擔加重，因此顧及了此類意見。 另一方面，政府計劃建立積極推進減排企業自願參加的框架“碳中和頂級聯盟”，打造所屬企業可交易自主設定的排放量超出或剩餘份額的新市場。新市場力爭2022年度開始試運用。然而若產業界舉措進展遲緩，經產省也考慮探討引入政府的強制性措施。 政府還計劃創設除電力零售企業外，製造業等企業也可購買電力來自可再生能源證明的“可再生能源價值交易市場”，並採取拓寬現有制度對象等改善措施。 關於引入“碳稅”和具強制力的排放量交易制度等，經產省僅提出現狀及課題，今後將繼續探討。經產省強調有必要留意碳稅導致企業與家庭收支負擔加重。 對引入態度積極的環境省也在推進探討碳定價，被指與謹慎的經產省存在溫差。政府計劃在年內亮明一定的方向性，如何步調一致成為課題。（完）