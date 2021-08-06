聚焦：日本政府走投無路 各地擔憂醫療脆弱

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【共同社8月6日電】新冠疫情從日本大都市圈向地方蔓延的勢頭不止。雖然菅義偉政權已決定將“防止蔓延等重點措施”的適用對象追加8個縣，但面對德爾塔毒株的強傳染力而走投無路，這是實情。調整住院標準這一旨在避免醫療告急的迫不得已的手段受到批評，迷失了方向。“會變得無法拯救能夠拯救的生命。”在5日發佈的全國感染人數超過1.5萬人的形勢下，對前景的悲觀論調開始籠罩首相官邸，醫療體制脆弱的地方政府則危機感加劇。 ▽馬後炮 “要做的話，儘早為好。”4日傍晚在首相官邸召開的相關閣僚會議上，首相菅義偉指示就重點措施的追加事宜展開協調。雖然工作人員也出示了僅包括要求適用的縣的選項，但菅義偉選擇的是也包括靜岡等未提出要求的縣的“積極”方案。其背景因素是認為疫情擴大“遠遠超出”（菅義偉語）設想。 不過，一名閣僚透露稱：“說實話，靠重點措施無法抑制疫情。”從官房長官時代就對平息疫情多次展示樂觀預期的菅義偉最近也對身邊人士說“總是難以平息”，開始吐露氣餒的話語。政權內雖然也有主張向全國發佈緊急事態宣言的意見，但高官認為“宣言的訊息性已經薄弱。無法預見會有效果”，承認處於無計可施的狀態。4日的閣僚會議上，此事甚至未被作為議題。 政權的混亂不止於此。 對於限制新冠患者住院的方針，執政黨和地方政府湧現了反對意見，中央政府不得不修正了說明。厚生勞動省幹部表示：“事先溝通不足。” 該方針的目的是在感染人數猛增的形勢下，確...