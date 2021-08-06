詳訊2：日本新確診逾1.5萬人感染 累計超100萬人

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【共同社8月6日電】日本國內報告的新冠病毒感染者累計人數6日超過100萬人。自去年1月通報第一例以來，已過去約1年零7個月。目前的“第五波”也受到傳染性強的源自印度的德爾塔毒株影響，感染者增速加快。6日疫情仍在各地不斷擴大，新增感染者達15645人，連續3天創新高。從地區來看，神奈川、大阪、千葉等12個府縣創新高，東京也達到次高的4515人。 累計感染人數在第一例確診約1年零3個月後的今年4月上旬達到了50萬人。此後4個月幾乎翻了一番。7月下旬開始顯著增加，29日以後的9天內增加了約10萬人，呈爆發式擴大。其背景是，病毒換成了傳染性更強的源自英國的阿爾法毒株和德爾塔毒株。有觀點認為發佈緊急事態宣言的效果很小。 不僅是首都圈，關西、沖繩等多地疫情也急速惡化。據分析，暑假返鄉和旅行的人增加，還有東京奧運會和殘奧會的慶典氣氛，令避免外出等呼籲難以被接受。 感染新冠後，老年人容易重症化，但第五波疫情與此前不同，疫苗接種取得進展的65歲以上感染者和重症患者的比例有減少趨勢。另一方面，接種遲遲沒有進展的較年輕人群感染者顯著增加。 政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂表示，推進疫苗接種的同時，如果不在短期內實行擴充檢測、改善醫療等對策，“將會甚至必須討論封城的法制化”。 美國約翰斯･霍普金斯大學的統計顯示，全球累計感染人數超過2億人。感染人數較多的國家為美國約3500萬人、印度約3100萬人、巴西...