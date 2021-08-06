IOC主席巴赫認為東京奧運會取得“成功”

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【共同社8月6日電】國際奧委會（IOC）主席巴赫6日在東京都內召開記者會，表示在新冠疫情持續擴大的形勢下舉辦的奧運會取得了成功。在奧運會將於8日閉幕之前，他總結說：“世界上數十億人把本屆奧運會的成功視為了不起的希望的訊息。” 對於以無觀眾的“空場”方式舉辦，巴赫強調“運動員（為奧運會）注入了靈魂”，還表示“日本運動員的強有力表現也為成功作出了貢獻”。 巴赫以9成日本國民通過電視等觀看了奧運會的數據為根據，強調“得出了日本人支持並接受了奧運的結論。這不是感受而是事實”。另一方面，當被問及在新冠疫情下舉辦奧運的歷史性意義時，他表示“現在不想下判斷。這是未來的人們如何判斷（的問題）”，避免了明確作答。 IOC一貫斷言舉辦奧運和新冠感染人數增加沒有因果關係，但巴赫稱“不掌握成為佐證的數字”，還強調日本首相菅義偉和東京都知事小池百合子否定了兩者的相關性。 因空場辦賽而失去了大部分門票收入的東京奧組委基本註定虧損，預計將以稅金來填補虧空，而巴赫對IOC提供追加財政支援的可能性則態度消極。 日方在比賽場館和基礎設施建設等奧運籌備工作上投入了巨資，贊助企業也支付了高額贊助費。巴赫指出：“如果停辦，誰也不會來日本和東京。”他表示通過舉辦奧運，“想給運動員們準備舞台，也給日本和東京閃耀光輝的機會”，解釋說延期一年也是為了日方。 巴赫7日將視察在札幌市舉行的女子馬拉松比賽，8日出席閉幕式。（完）