小田急線電車上一男子持刀行兇致10人受傷

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【共同社8月7日電】6日晚8點半左右，東京都世田谷區小田急小田原線成城學園前至祖師谷大藏間的藤澤開往新宿的快速急行（10節車廂）電車上，一名男子毆打並持刀刺傷乘客。該男子在停車後逃走。據東京警視廳稱，男女總計10人受傷，其中一名20多歲女性後背及胸部等處被刺成重傷。 警視廳當天晚間控制了該男子，在成城警署設置專案組。7日以殺人未遂嫌疑逮捕了家住川崎市多摩區職業不詳的對馬悠介（36歲）。據專案組介紹，此人供述稱：“約6年前起看到似乎很幸福的女性就想殺掉她，不管是誰。我認為電車上無處可逃，可以大量殺人。” 對馬還稱，6日白天自己在新宿區的食品店因涉嫌偷竊被女性店員報警，“我想回到店裡殺掉店員，但店關門了，因此想在電車上殺人”。 據專案組稱，還獲悉對馬在車廂內往地上撒色拉油並欲點火。後來沒有起火，警方在車上查獲了可能是裝色拉油的容器和打火機、以及可能是凶器的刀刃長約20厘米的菜刀。 對馬6日晚間在祖師谷大藏站以北約4公里的杉並區某便利店向店員稱：“我是現在新聞裡報道的案件的犯人，我逃累了”。店員因此向110報警，對馬被警方控制。他把手機留在了電車外。（完）