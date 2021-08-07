日本在疫情急劇蔓延中迎來返鄉季

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【共同社8月7日電】在新冠疫情爆發式蔓延的情況下，日本迎來盂蘭盆節返鄉季。三連休第一天的7日，鐵路和飛機的下行班次預約量達到高峰。預約情況雖然不及疫情之前，但較去年有所增加。全國知事會呼籲人們取消旅行及返鄉，但東京的車站和機場出現大量前往地方的人流。 JR東京站從早晨起就出現一定的人流，甚至買便當都得排隊。乘坐東海道新幹線的埼玉縣春日部市一名女性公司職員（21歲）乾脆地表示：“去大阪看偶像的音樂會。和之前不同，現在發佈緊急事態宣言（音樂會）也沒有取消，我認為宣言已經沒有意義了。” 個體戶平井智一（73歲）從意大利回國，結束在東京的工作後返回兵庫縣尼崎市的家，途中他苦笑著表示：“我已經完成兩次疫苗接種，但回國後還是不能免除兩週的隔離生活。在歐洲，完成接種的人在享受假期，日本很落後。” 東京羽田機場出發前的安檢處也排成長隊。與妻子和女兒從東京都回老家福岡的男性公司職員（37歲）表示：“已經計劃好了所以回老家。感染者增加令人擔憂，但會洗手等徹底防疫。” 據JR各公司介紹，關於6至17日的新幹線、普通鐵路指定席的預約狀況，截至7月19日為84萬席，較去年增加10%，但比疫情前的2019年減少76%。各航空公司7月29日公佈的8月6至15日的國內線預約情況也同樣較去年增加，但大型航空公司的國內線只是2019年的44%。（完）