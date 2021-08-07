利用5G的奧運會觀賽技術普及仍需時間

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【共同社8月7日電】受新冠疫情影響，東京奧運會大部分比賽場館為空場舉辦。利用第5代（5G）移動通信系統和人工智能（AI）等最先進技術的觀賽方式，儘管在各比賽場館的運動員中展示了存在感，但卻未能成為面向公眾的宣傳機會。 在帆船賽場江之島的海上設置了全長50米的巨大屏幕。在附近漁協的協助下，準備了搭載4K攝像頭的漁船和無人機，利用高速大容量的5G，通過12K寬銀幕影像實時播放賽況。 對於這一首次嘗試，帆船相關人士驚訝地表示“可以身臨其境地觀看比賽”，英國BBC廣播公司也介紹稱“非常棒”。 高爾夫賽場霞關鄉村俱樂部（埼玉縣川越市）原本計劃利用5G，觀眾通過手頭的設備自由選擇最新影像來觀賽。還有能顯示擊球初始速度和球飛行距離的畫面，來自馬來西亞的攝影師稱：“通過增加觀賽的信息使觀眾更能享受比賽的樂趣。對於日本來說沒能進行大量宣傳，令人遺憾。” 關於使用AI的新技術，原計劃通過8K攝像頭把羽毛球比賽的影像在遠處再現，游泳比賽中也使用追蹤攝像頭把運動員的比賽數據顯示在觀眾的增強現實（AR）眼鏡上。 東京奧運會提出“史上最革新的大賽”作為願景之一，指揮該項目的NTT研究所的木下真吾滿意地表示：“說實話，要是能向海外宣傳日本很厲害就好了。令人欣慰的是，聽到了運動員等專業人士的讚賞。”力爭在今後舉辦的賽事中也加以應用。（完）