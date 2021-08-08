人物：苦練成就稻見萌寧奧運女子高爾夫銀牌

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【共同社8月8日電】7日東京奧運會高爾夫球女子比賽第四輪，22歲的日本選手稻見萌寧在並列第一的情況下來到第18洞，但擊球落入沙坑，最終吞下柏忌。她雖懊悔這與冠軍擦身而過的一擊，但也只是一瞬。“失落也無益於以後。”重新振作心情的稻見經過同樣在第18洞進行的加洞賽後，獲得了銀牌。高爾夫在上屆里約奧運會實現回歸，日本選手史上首次登上領獎台。稻見沒有落淚，而是笑容滿面自豪地說：“對我的人生而言，這是榮譽。” 年初的世界排名中，第63位的稻見是日本選手中的第5名。她此後在國內巡迴賽中取得5勝，超越大自己一個學年的澀野日向子等，獲得了奧運參賽資格。“正因為延期一年舉辦才得以參加。”稻見感嘆自身的幸運，始終不忘作為挑戰者的心情。 “要成為世界第一就必須有世界第一的訓練。”這是稻見從小學四年級開始學高爾夫起就經常掛在嘴邊的口頭禪。早晨從4點練到去學校。每天不練上10小時就不滿足。父親稻見了回憶稱：“不是被說你去做，而是因為喜歡而練習。” 2018年職業選手考試合格後，稻見萌寧也是一如既往。“看排名，上面還有好多人。為了縮小差距，一秒也不能浪費。”沒有自滿，而是繼續刻苦鑽研。她堅定地說：“有喜歡的選手，但沒有作為目標的選手。如果有了憧憬的選手，就只會達到那個人的水平。” 陪伴稻見一路走來的教練奧島誠昭說她的性格是“不服輸，不怕逆境”。不管周圍環境如何，一直就是鑽研技術。這次獲得銀牌後，稻見說“或許給...