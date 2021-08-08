聚焦：東京奧運性別平等有進步 女選手著裝問題猶存

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【共同社8月8日電】東京奧運會女性運動員幾乎達到半數，性別平等方面取得進步，但很多項目的女選手著裝仍然較為暴露，專家對現狀提出質疑。部分體操選手身穿長及腳踝的“全身式體操服”取代傳統體操服，為賽場帶來新氣象，但距離女選手能自由選擇著裝的環境仍相去甚遠。 ▽榜樣 事關能否晉級體操團體、個人全能和各個單項決賽的7月25日女子預賽中，德國隊4名選手全部穿著全身式體操服出場。這款體操服曾在4月歐洲錦標賽上亮相，據英國媒體報道，德國隊重新商議後決定在奧運會上使用。 隊員莎拉·沃斯（21歲）表示：“希望成為大家能跟隨的榜樣。” 據稱，這款體操服不僅重視舒適性，在女性運動員遭遇惡意拍攝和圖像散播問題愈演愈烈的情況下，也具有抗議“性化”的意義。其他國家的女選手也讚許稱“勇氣可嘉”。 此前也有過宗教原因等阻礙部分國家參賽而放寬比賽著裝規定的先例。女子沙灘排球曾要求穿著比基尼或連體泳衣，但從2012年倫敦奧運會起可以穿著長袖和全身泳衣，2016年里約奧運會還允許穆斯林女性戴頭巾。 ▽罰款 上月舉行的沙灘手球歐錦賽上，挪威女隊拒穿比基尼，身著平角短褲出場以示抗議。歐洲手球聯盟以違反著裝要求為由，罰款1500歐元。 挪威手球聯盟表示：“無論什麼罰款都將支付。重要的是她們能以舒適的裝扮打球。”美國人氣女歌手Pink支持稱“為抗議性別歧視規定的隊伍感到自豪”，提出代付罰款，此類贊同之聲越來越多。 熟悉體壇性別...