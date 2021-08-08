分析：IOC強行舉辦東京奧運 言行引來反感

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【共同社8月8日電】受新冠疫情影響一度岌岌可危的東京奧運會8日閉幕。國際奧委會（IOC）也得益於日本方面的協助，使奧運會得以實施，但定要舉辦的強硬態度和輕視國民情感的各種言行引來了反感。在日本運動員取得出色成績的夏季盛典中，與團結和相互理解這些奧運理念背道而馳的“分裂”也時時顯現。 ▽以收視率為根據 “得出了日本人支持並接受了奧運的結論。這不是感受而是事實。”IOC主席巴赫在6日舉行的總結記者會上自信滿滿地說道。他多次重複“成功”這一關鍵詞，作為根據的是日本國內的電視收視率。 巴赫指出“每10名日本人中有9人觀看了奧運”，但未提及調查的實施主體和方法。IOC新聞發言人亞當斯也多次表示“7千萬以上的日本人觀看了開幕式”。但是，對於以許多人通過電視觀賽為根據主張“得到接受”的IOC方面的姿態，輿論的不滿也很強烈。 ▽平行世界 作為最擔憂問題的新冠對策方面，通過無償提供疫苗、徹底檢測和行動管理，防止了奧運村內的爆發式感染。巴赫不忘讚美，稱“世界衛生組織（WHO）是衛生問題的世界領袖，多虧其諸多建議才取得成功”。 日本國內疫情日益惡化，而亞當斯稱奧運類似“平行世界”，做出事不關己般的發言。對於在緊急事態宣言下訪問廣島、福島、札幌各市並宣揚“祈願和平”及“重建奧運”的巴赫，也出現了批評意見。 ▽問題堆積如山 巴赫在記者會上遭遇到嚴厲的提問。有人指出顧及支付高額轉播權費的北美電視台而安排在7至...