詳訊2：東京奧運會閉幕 “多樣性”得到體現

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【共同社8月8日電】第32屆夏季奧運會8日在日本東京都新宿區的國立競技場舉行了閉幕式，為17天的日程畫上句號。受新冠疫情影響史上首次延期一年的奧運會被迫在緊急事態宣言下進行，多半比賽場館無觀眾入場。在批評和混亂之中，來自世界各地的運動員奮勇拼搏。 自1964年東京奧運會以來，57年後第二次在日本舉辦的奧運會不同於上次，歡慶氣氛並不濃重。日本國內單日新增感染人數在奧運期間驟增至約3倍。醫療資源吃緊，對舉辦奧運的消極意見未消。另一方面，運動員則在困境中竭盡全力。日本獲得史上最多的27枚金牌，加上14枚銀牌和17枚銅牌，獎牌數58枚也刷新最高紀錄。 包括年輕人喜愛的滑板等新項目在內，東京奧運會實施了史上最多的33個大項、339個小項的比賽。參賽選手男女幾乎各佔一半。在大會提出的“多樣性與和諧”理念之下，變性運動員參加了女子舉重比賽，公開LGBTQ（性少數人群）身份的選手數量也創新高。 皇嗣秋筱宮代替天皇出席了閉幕式，首相菅義偉、東京都知事小池百合子和國際奧委會（IOC）主席巴赫等人也亮相。日本代表團旗手由空手道男子型項目金牌得主喜友名諒擔任，日本以及各國家和地區的運動員神情輕鬆地入場行進。小池將五環旗交給3年後的舉辦地巴黎的市長伊達爾戈。 雖然在東日本大地震災區舉行的部分比賽有觀眾入場，但對於“重建奧運”的理念是否得到傳播，質疑聲也很強烈。 作為新冠對策，運動員和奧運相關人員的行動受到嚴...