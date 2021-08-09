解讀：日本盡到舉辦奧運責任但代價巨大

Newsfrom Japan

【共同社8月9日電】在與看不到終結的新冠疫情作鬥爭的形勢下，超過200個國家和地區的1.1萬名運動員匯聚一堂。時隔57年再次在東京舉辦的奧運會是歷史上首個延期一年並採用無觀眾的“空場”形式的大會，在17天會期中經受了考驗。日本實現了在新冠疫情下舉行大規模賽事這一空前艱難的工作，盡到了8年前決定舉辦起一直背負的責任。在此期間，日本國內疫情急劇擴大，如今也並非可以盡情送上祝福的狀況。在強烈批評聲中強行舉辦奧運會，伴隨著眾多代價和痛苦。 “大概沒有哪個城市為舉辦而做了這麼多工作。”下屆2024年巴黎奧運會組委會主席埃斯坦蓋對東京籌備工作之艱難表示慰問，建議“給適應力發金牌”。去年3月決定因新冠疫情延期後，比賽場館確保和預算計劃進行了調整。規模空前的防疫措施無疑是摸索前行。負責實際工作的東京奧組委奧運舉辦統管中村英正表示，即便在現代奧運100年以上的歷史中，也是“運營最艱難的一屆”。 開幕前，許多國民半信半疑。然而即便遭遇逆風，相關人士仍然懷著信念。“1980年莫斯科奧運會受到西方各國的抵制，不參賽的運動員十分悲傷。東京奧運會若取消，這一次將讓全世界的運動員流淚。”奧組委幹部談及了使命感。 另一方面，新冠疫情讓舉辦奧運會本身成了目的，這也是事實。大部分場館採用空場形式，與日本前首相安倍晉三提出的“完全的形式”相距甚遠。仰望空蕩蕩看台的奧組委相關人士稱“差點流眼淚”。 參加者因防疫措施被要求...