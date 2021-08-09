長崎和平宣言祈願禁核條約成為世界規則

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【共同社8月9日電】日本長崎9日迎來被美國投下原子彈76週年，在長崎市松山町的和平公園舉行了“長崎原子彈爆炸死難者悼念暨和平祈願儀式”。市長田上富久在和平宣言中提及1月生效的《禁止核武器條約》，表示“把它培養成世界共通規則、旨在實現無核武世界的進程將啟動”，要求日本政府以觀察員身份參加第一屆締約國會議並早日簽署和批准條約。 首相菅義偉在致辭中指出日本是“唯一的戰爭核爆受害國”，表明了力爭廢除核武器的決心，但未直接提及禁核條約。廣島市長松井一實也在6日的宣言中要求日本政府加入條約。政府與核爆地之間的分歧再度顯現。 在宣言伊始，田上引用了今年去世的核爆受害者連呼“不允許、不允許”原子彈的要求廢除核武器的手記。對於英國宣佈提升核彈頭數量等擁核國家“加強依賴度”，他展示了危機感，還點名美俄兩國要求削減核武器。 田上要求日本政府充實對核爆受害者的援助，對在國家指定區域外遭遇長崎核爆的“核爆體驗者”提供救濟。長崎縣知事中村法道也同樣呼籲給予救濟。 田上向世界呼籲共享“讓長崎成為最後的核爆地”一語，還對福島核事故發生過了10年的福島“送上發自內心的聲援”。 在核爆後立即致力於救援活動的最高齡的核爆受害者代表岡信子（92歲，長崎市）在“對和平的宣誓”中歡迎禁核條約，指出“只要我還活著，就會繼續講述，持續呼籲和平與廢除核武器”。 在原子彈爆炸的上午11點02分，和平公園的儀式出席者約500人默哀。由...