北海道東部秋刀魚流網捕撈卸貨量為零

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【共同社8月10日電】7月上旬解禁宣告秋刀魚捕撈季到來的北海道東部沿岸流網捕魚持續低迷。截至9日上岸卸貨量為零，為有記錄的1997年以來首次。原因據分析是秋刀魚資源減少和漁場變遠，道內3家漁協所屬漁船決定將不等9月底漁期結束而提前停止捕撈。 秋刀魚流網捕撈是不固定漁網讓其隨波逐流進行捕撈的方式，由不到10噸的小型漁船在北海道東部沿岸的太平洋實施。去年所捕秋刀魚的店面售價達到每條5980日元（約合人民幣350元），剛上市時備受追捧。今年捕撈季3家漁協全部10艘漁船均取得道政府的作業許可並接受了檢查，廣尾魚協1艘漁船出海捕撈。 據該漁協介紹，漁船7月出海數次，未發現魚群，因無法盈利的問題而結束捕撈。其他9艘漁船也鑑於近年來捕撈量低迷等而放棄出漁。 據道東小型秋刀魚漁協透露，流網捕魚的卸貨量於2003年達到3147噸，但近年來降至每年幾百公斤前後。漁業相關人士沮喪地表示：“完全無貨可卸出乎意料，情況慘淡。背景可能是全球變暖、濫捕導致資源減少以及漁場的變化。” 水產廳7月公佈的秋刀魚今年正式漁期（8月至12月）洄游量預測顯示，洄游至北海道到千葉縣近海漁場的秋刀魚將多於捕撈量創歷史新低的2020年，但預計少於捕撈量次低的2019年。（完）