日本上半年有84名新冠感染者在家死亡

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【共同社8月10日電】9日從日本厚生勞動省的統計獲悉，今年1至6月的半年中，向中央政府報告確診的新冠感染者在家中去世的人數達到84人。報告後僅過去數日就死亡的病例不少，可能是病情突然惡化。在“第五波”疫情導致病床吃緊的情況下，政府轉變方針將住院對象限定為重症患者或中等症狀且有重症化風險的人等。居家療養期間死亡的情況今後恐怕還會增加，構築發現異常變化並與醫療聯動的機制成為一大課題。 全國居家療養者截至4日超過4.5萬人，一週時間裡增加了約2.6萬人。受傳染性較強的源自印度的德爾塔毒株影響，呈現迅速躥升之勢。 厚勞省使用中央和地方政府共享醫療機構和保健所輸入的感染者信息的系統，對上半年報告部分進行了調查。 死亡地點為“自己家中”的感染者為84人。從年齡來看，80歲以上（36人）、70至79歲（24人）、60至69歲（11人）占到整體的8成以上。50至59歲為7人，40至49歲為1人，30至39歲為3人，20至29歲為1人，年齡不詳為1人。 死者最初的症狀不明，但可能被認為症狀較輕而無需住院，或因感染人數增加導致病床已滿，處於正在協調住院狀態。（完）