日本企業利用超算“富岳”與AI預測內陸海嘯

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【共同社8月10日電】日本民間企業正在推進利用超級計算機“富岳”和人工智能（AI），來預測抵達內陸地區的海嘯。通過智能手機的定位信息，即使身處內陸，也會收到所在地點的海嘯預測通知。此外，能夠利用增強現實（AR）技術來模擬體驗大雨導致河水氾濫時水淹狀況的APP也已亮相。據悉，此舉旨在使用尖端技術幫助避難。 “川崎市川崎區櫻本1丁目1小時後將有約1米的海嘯抵達。”富士通公司參與研發的“富岳”瞬間做出預測，若發生裡氏9.1級南海海槽大地震，那麼距海約4公里的內陸也會有海嘯來襲。據分析，這是由於海嘯從附近的運河湧入。 氣象廳的預測僅針對沿岸地區，身處遠離大海的人不知道海嘯是否會來。富岳通過設在沿岸的傳感器收集觀測到的海嘯波形數據，使用AI多次開展海拔、道路與建築位置等數萬種模擬，預測包括內陸的海嘯抵達狀況。 如果結合智能手機定位信息，那麼瞬間就能知道目前所在地點何時將有多大的海嘯來襲。 東日本大地震時，海嘯抵達了內陸數公里處。富士通首席研究員大石裕介表示：“實現了符合每個人情況的預測。希望大家基於準確信息進行疏散。”設想的是向發佈避難信息的地方政府提供詳細的海嘯預測信息，有助於居民迅速避難。 另一方面，氣象信息公司“Weathernews”（千葉市）提供利用AR技術，通過智能手機來體驗水淹恐懼的APP“AR天氣模擬”。 APP設想附近的河流氾濫，通過智能手機定位信息來預測該處的水淹程度。如...