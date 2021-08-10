調查顯示4成日本大學生認為大學生活不充實

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【共同社8月10日電】日本全國大學生活協同組合聯合會10日公佈了向全國大學生詢問新冠疫情下生活狀況的問卷調查結果。包括“不太充實”在內，回答稱“學生生活不充實”的佔44.7%，較去年秋季的調查增加了約20個百分點。回答稱“對將來感到不安”的佔66.7%等，強烈體現了新冠疫情影響之大。 調查於今年7月在網上實施，約7600名大學生給出了回答。 關於打工，與過去兩年的統計結果相比，月收入在0～不足3萬日元（約合人民幣1759元）的學生增多。因緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施的影響導致排班與收入減少的學生佔19.6%，找不到打工地方等意見也較突出。 關於健康上的介意事項方面（多選），在所有年級中，回答“提不起幹勁”的都是最多的，佔全體的44.6%。“眼疲勞”佔38.5%，也有學生表示上網課導致眼睛負擔較大。 關於希望大學加強應對的項目（多選），回答“在校內創造能與同學們接觸的機會”的在大一和大二學生中均超過了50%。回答“充實獎學金制度等經濟支援”的在大二至大四學生中為26.4%至30.6%。（完）