獨家：厚勞省擬年內製定托兒所防疫指針

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【共同社8月11日電】日本厚生勞動省10日敲定方針，鑑於托兒所發生新冠疫情蔓延，將強化防疫措施，會在年底前首次制定指針。由於一旦閉園將對家長的工作造成影響，厚勞省還將提出對策以確保托兒所持續業務。最快在今秋設立傳染病專家及地方政府負責人等參加的研討會，並調查實際情況。力爭下年度起在全國的托兒所啟用指針。 當前傳染性強的印度“德爾塔毒株”不斷擴散，有入托兒童、保育士等感染新冠的托兒所截至5日全國累計達3500多家，造成接連閉園。為照顧幼兒容易形成“三密（密閉、密集、密切接觸）”，集體感染的風險較大。 關於接連出現老年人死亡的護理設施，政府3月更新了現有指南，並寫入新冠對策。另一方面，由於最初認為兒童不易重症化等，未就托兒所制定指針，而是交由一線決定對策。目前鑑於疫情急速蔓延，不得不採取行動。然而據稱因需要掌握實際情況和梳理課題，到開始啟用尚需時間。 厚勞省為掌握疫情對策現狀，將委託民間企業對托兒所運營方展開問詢調查。結合專家研討會的討論和調查結果，在年底前制定出防疫指針及保育士等的研修計劃。 此外一旦出現感染者導致閉園，幼兒無處託管導致家長不得不暫停工作的情況也成為難題。厚勞省將與防疫指針一樣，舉行研討會並對托兒所實施問卷調查，制定繼續開園的指針及業務連續性計劃（BCP）草案。 除托兒所外，將在兒童養護設施、嬰兒院等所有兒童福利設施運用新指針。此外結合指針制定，厚勞省還考慮在各設施開...