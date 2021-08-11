日本受關注論文數排名跌至全球第十 創新低

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【共同社8月11日電】10日獲悉，被大量引用等關注度較高的論文數量最新排名顯示，日本（年平均3787篇）被印度超越，從前一次的第9位跌至史上最低的第10位。日本文部科學省的科學技術與學術政策研究所對2017～2019年平均發表數等進行了分析。日本在20年前的1997～1999年為4336篇，列第4位。受關注論文數減少，排名也表現低迷。 刊登排名的“科學技術指標2021”顯示，中國（年平均40219篇）超越美國首次躍居第一。美國（年平均37124篇）和英國（年平均8687篇）位列二三。關於國際合作撰寫的論文，根據參與國貢獻度分配篇數。 日本受關注論文突出的領域為“物理學”、“臨床醫學”和“化學”。美國為“臨床醫學”、“基礎生命科學”和“物理學”，中國為“材料科學”、“化學”、“工學”和“計算機與數學”。 低迷原因之一是研究者人數增長乏力。關於每年取得博士學位的人數，美國約為9萬人、中國約為6萬人，而日本僅為1.5萬人左右。相較於人數不斷增長的美中，日本自2006年以後持續下滑趨勢。 此外，日本的許多大學受困於研究經費不足，被指教師因疲於應對各項業務導致投身研究的時間被壓縮。（完）