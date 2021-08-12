富士通遭非法訪問信息外洩的企業機構達129家

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【共同社8月12日電】富士通11日發佈消息稱，有關該公司信息共享工具遭非法訪問致個人信息外洩問題，洩露的企業和機構等總計達到129家。此前已知東京奧運會和殘奧會組織委員會、國土交通省、外務省、總務省以及成田國際機場公司等的信息洩露，受害擴大。 富士通稱，為查明原因和制定防止問題重演的措施，已設置由外部專家組成的“驗證委員會”。據悉，外洩的是客戶的系統信息、負責人姓名及郵箱地址等，其中也包括東京奧運會相關信息，但現階段尚未發生被惡意使用的情況。外洩對象的具體企業名和機構名等並未透露。 據稱，富士通開發的名為“ProjectWEB”的信息共享工具用戶名和密碼被第三方竊取，並非法登錄。富士通介紹稱，“惡意使用了工具某個薄弱環節的可能性很大。” 該工具在系統開發時被用於與公司內外相關人員共享工作的進度及設備信息等。在發現非法訪問後，富士通停止了工具的使用。 奧運會過去曾屢屢成為網絡攻擊對象，富士通負責人稱“（與奧運的）關聯不得而知，無法置評”。 富士通5月6日掌握了非法訪問的可能性，同月25日發佈消息稱多家客戶的信息外洩。（完）