日本官民攜手研究月球表面糧食自給

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【共同社8月12日電】11日獲悉，日本政府與宇宙航空研究開發機構（JAXA）將與丘比、NTT數據等企業加盟的團體一同，攜手研究月球表面糧食自給。對於長期停留在月表而言，將從地球攜帶而來的物資在本地循環再利用的技術不可或缺。此舉旨在由官民共同獻計獻策給出課題的解決辦法，提升全球影響力。南極大陸等嚴酷環境下的試驗也將納入視野。 著眼於未來地球環境惡化，國際太空開發的目標已漸不再只是“抵達”星球，而是“停留”。考慮到在月球停留，日本政府已宣佈加入美國載人探月“阿爾忒彌斯計劃”，有意幫助培養糧食生產及提升封閉的月表基地生活品質等關鍵技術。 此次舉措由研究太空糧食生產技術的一般社團法人“SPACE FOODSPHERE”（東京）彙總。最快2021年度將在國內啟動基礎研究，SPACE FOODSPHERE力爭在更接近月球環境的地點展開試驗。 如何在月表確保作物生長必須的水和空氣等成為課題。此外，基地的集體生活容易引起身心不適。目標是管理溫度和光，啟動室內培育作物的植物工廠，並實現利用IT管理身體狀況等。 好侍食品集團總部、江崎格力高等食品巨頭以及生物創新企業“悠綠那”（euglena）等多家企業與研究機構等加盟SPACE FOODSPHERE。瞄準月球誕生的技術也將與解決氣候變化、沙漠化等動搖地球可持續性的問題掛鉤。 有觀點預測，到2040年太空商業市場規模將發展至110萬億日元（約合人民幣6...