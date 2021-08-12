殘奧會聖火傳遞啟動 受疫情影響屢次調整

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【共同社8月12日電】東京殘奧會12日啟動聖火傳遞相關活動。到24日開幕式實施的火炬傳遞分為三個階段，第一階段是在43個道府縣啟動聖火採集儀式至16日結束。承載著人們祈願共生、災後重建及和平願望的聖火將前往東京。受新冠疫情影響，實際火炬手奔跑的場面將大幅減少，聖火傳遞相應的活動到臨近實施前屢次縮小或調整。實際情況是無法預料聖火傳遞能在何種程度上點燃殘奧會氣氛。 據殘奧會組織委員會稱，12日至16日將由地方政府主辦聖火採集和各道府縣聖火匯聚的造勢活動。會場選擇能發揮地方特色的場所，各地將分別在災區、戰爭遺跡、福利設施和特別支援學校等地舉行。 在自鐮倉時代起刀具製作興盛的岡山縣瀨戶內市的“備前長船刀劍之鄉”，鍛刀師為打造刀具而點燃的火由在智力障礙人士的世界保齡球大賽金牌得主入江信行（33歲）采火。入江表示，“很高興能參加。希望殘奧會上大家能努力比拼。” 第二階段在17至20日進行，在舉行比賽的靜岡、千葉、埼玉、東京4個都縣各一天採集聖火。在4個都縣，先前計劃采火後在各地巡迴，但千葉、埼玉、東京的公路接力已決定取消。 在最後階段，日本各地聖火和在被視為殘奧會發祥地的英國斯托克･曼德維爾當地時間19日採集到的聖火20日晚間在東京都港區的迎賓館“集火儀式”上匯合。在進行東京的點火儀式後，迎來24日的開幕式。（完）