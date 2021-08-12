日航墜機事故36週年 遺屬登山追思親人

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【共同社8月12日電】1985年造成乘客和機組人員520人死亡的日航巨型客機墜落事故12日迎來36週年，遺屬等前往墜機現場群馬縣上野村的“御巢鷹山脊”登山悼念遇難者。與去年一樣考慮到新冠疫情影響和颱風災情，僅由遺屬和日航社長赤坂祐二等相關人員上山。一行人員向豎在墜機地點的“升魂之碑”獻花並雙手合十，現場響起鐘聲祈禱安全。 早晨7點不到，通往山脊的道路大門打開後，遺屬等戴著口罩一邊擦拭汗水一邊從登山口向山脊攀登。參與者中有年事已高的遺屬，也有攜幼兒前來的家庭。 遺屬等組成的“8･12聯絡會”事務局長美谷島邦子（74歲）表示，“也有人因疫情想來卻無法前來”、“在墓碑前為所愛的人流淚，然後面向未來，來到這裡會邁出下一步”。 事故中失去叔叔加藤博幸（當時21歲）的東京都世田谷區居民小林弘樹（36歲）攜3歲兒子和家人前來。他表示，“如果我們和下一代不來登山，事故將被遺忘，今後會將從祖父那裡聽到的當時心境告訴兒子，希望成為他有朝一日自己來登山的契機。” 2019年受19號颱風“海貝思”影響，通往山脊的村道和登山道數處毀壞。據該村介紹，登山道入口附近的斜坡下今年7月加設了高約6.2米的防護欄，但尚未完全修復，8月下旬將再次暫停出入推進施工。 在墜機時刻的傍晚6點56分，將在山麓“慰靈園”舉行的悼念儀式因新冠防疫對策僅有該村及日航相關人士等參加，遺屬不會到場。可通過該村官網觀看儀式。（完）