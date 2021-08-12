關注：研究顯示觀看體育比賽有助於預防抑鬱

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【共同社8月12日電】日本筑波大學等的研究團隊彙總調查結果稱，觀看體育比賽可有效預防老年人抑鬱。據稱即使不實際前往賽場等，通過電視和網絡觀看也有效果，在新冠疫情持續擴大的情況下，“居家”觀賽或有益於健康。 該調查於2019年12月至2020年1月實施，向全國60個市町村的約2.1萬名老年人郵寄調查問卷，詢問了過去1年觀看體育比賽的頻率。對象不只是職業體育，還廣泛包括地區的球隊和團體、社團活動等，分析了“現場觀賽”和“電視和網絡觀賽”這2種模式與抑鬱傾向之間的關係。 結果顯示，“每年數次”現場觀賽的老年人抑鬱風險是不觀看比賽人群的0.70倍，此外“每月1至3次”的為0.66倍，“每週1次以上”的為0.84倍，抑鬱風險均有所減少。 關於電視和網絡觀賽，“每年數次”的人為0.86倍，“每月1至3次”為0.79倍，“每週1次以上”為0.71倍，觀賽頻率越高，抑鬱風險越低。 彙總結果的筑波大學助教辻大士（體育科學）指出：“觀看體育比賽的習慣有可能增強對地區的喜愛程度，提高與朋友見面的頻率，降低抑鬱風險。”（完）