詳訊：新冠對策小組會建議使東京外出人流減半

Newsfrom Japan

【共同社8月12日電】由於疫情蔓延非常嚴重，日本政府的新冠感染症對策小組會12日發表建議稱，必須在到26日為止的2週內集中加強防疫措施，使東京都全天外出人流比發佈緊急事態宣言前的7月上半月減少5成。除了要求此前未參與新冠應對工作的醫療機構合作之外，還要求各都道府縣敦促當地醫師會積極參與。 為了減少外出人流，還建議使擁擠場所的人流減半，並“強力控制”百貨店地下食品賣場和購物中心等的人流。此外還要求減少跨縣移動。 該建議指出，居家療養人數激增導致協調住院變得困難，“開始出現原本可以挽救的生命也無法挽救的情況”。要求緊急事態宣言地區“此前未參與新冠應對的醫務工作者和醫療機構也能認識到應發揮的作用，合作採取對策”，敦促中央及地方政府發揮強大的領導作用力爭實現合作抗疫。 對於各都道府縣，要求當地醫師會更積極地參與，盡快增設住宿療養設施，確保對居家療養者進行健康觀察以及必要的療養體制。呼籲在住院協調方面與保健所加強合作。 對於國民，要求避開擁擠的場所和時段。另一方面，認為在徹底採取防疫措施的基礎上，可以使用觀眾不出聲的音樂會、演劇、電影院、公園、圖書館、美術館等。 小組會會長尾身茂在東京舉行的記者會上表示：“若放任疫情蔓延，一定程度上可以預見，在家（療養期間死亡的）不幸事態會越來越多。無論如何也要防止。”（完）