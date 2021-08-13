研究顯示人到中年每日能量消耗並未下降

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【共同社8月13日電】據日本筑波大學和京都先端科學大學參加的國際團隊稱，按年齡層分析人一天所消耗能量總量的研究竟有意外結果，發現到了介意“中年發胖”的四五十歲，能量消耗量也不會減少，幾乎是不變的。這一成果發表在13日的美國《科學》雜誌上。 該團隊表示，“中年時期腰圍會變大的理由僅憑能量消耗量並無法解釋。其背後應該存在更深層的機制。” 該團隊以包括日本在內的29個國家出生後8天到95歲超過6600人為對象，對除了呼吸和心臟跳動等維持生命最低限度所需的能量，再加上家務和運動等日常生活部分在內單日消耗能量的總量進行了調查。結果發現，15至19歲年齡區間的消耗量最大，男性平均為3415千卡，女性為2480千卡。 在15至19歲起到30歲出頭這段年齡區間，消耗的能量會有所減少，但到30至59歲，男性約為3000千卡，女性與巔峰時期持平。到了60多歲，一年會減少0.7%，90多歲則比四五十歲時減少26%。（完）