氣象廳向廣島市發佈大雨警報 長崎塌方1人遇難

Newsfrom Japan

【共同社8月13日電】受活躍鋒面停滯影響，以西日本為主13日繼續迎來強降雨。氣象廳一度對廣島市發佈大雨特別警報。廣島縣北部至南部地區形成了線狀降水帶。九州北部地方也出現歷史性強降雨，長崎縣雲仙市懸崖坍塌，2棟住房被埋，造成1名女性遇難、2人下落不明。 預計鋒面14日以後仍將停留在本州附近，氣象廳呼籲繼續警惕強降雨引起的地質災害、水淹、河流水位上升和氾濫等。 氣象廳13日上午召開臨時記者會，認為“線狀降水帶今後或許隨時發生，未來也可能對西日本至東日本發佈大雨特別警報”。政府設置了以防災擔當相棚橋泰文為首的特定災害對策總部。 據氣象廳稱，鋒面將從對馬海峽附近向中國地區、近畿、東海、關東甲信延伸，未來約一週或停留在本州附近。鋒面將與來自南方的暖濕氣流匯合，大氣狀況不穩定，鋒面活動或持續活躍狀態。 這是2018年西日本暴雨以來再次向廣島縣發佈大雨特別警報。 截至13日早晨的48小時降雨量為長崎縣雲仙市超過740毫米、該縣島原市超過540毫米、熊本縣天草市超過520毫米，均創觀測史上新高。 截至14日正午的24小時預計降雨量較多地區為九州北部300毫米，九州南部、四國、近畿、東海、關東甲信250毫米，包括廣島縣在內的中國地區200毫米，北陸180毫米，東北120毫米。之後24小時為九州、四國、近畿、東海、關東甲信200至300毫米，中國、北陸100至200毫米，東北50至100毫米。（完）